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Происшествия
Рецидивист с ружьем открыл огонь в мобильном офисе Сбербанка под Костромой

Рецидивист с ружьем открыл огонь в мобильном офисе Сбербанка под Костромой

17:08  12 Мая 2017
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Рецидивист с ружьем открыл огонь в мобильном офисе Сбербанка под Костромой

Кострома, 12 мая. В Костромской области задержали мужчину, попытавшегося со стрельбой ограбить мобильный офис Сбербанка. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, от рук злоумышленника никто не пострадал.

Вооруженный ружьем мужчина зашел в клиентскую зону офиса Сбербанка и крикнул: «Это ограбление, давай деньги!». Кассир отказалась выполнить требование злоумышленника и нажала на тревожную кнопку. Преступник отреагировал мгновенно и выстрелил в кабину с сотрудницей банка внутри. К счастью, бронестекло спасло женщину.

Увидевший происходящее водитель мобильного офиса резко нажал на педаль газа, и злоумышленник вылетел из машины наружу, после чего произвел еще один выстрел. Полицейские быстро задержали грабителя-неудачника и выяснили, что он уже сидел на скамье подсудимых. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело, добавили в Сбербанке.

Алексей Громов
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