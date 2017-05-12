Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Американская ведущая заговорила в эфире по-русски в преддверии «прихода хозяев»

Американская ведущая заговорила в эфире по-русски в преддверии «прихода хозяев»

19:30  12 Мая 2017
9750

Американская ведущая заговорила в эфире по-русски в преддверии "прихода хозяев"

Москва, 12 мая. Ведущая американского канала Fox News Джули Рогински заговорила в эфире на русском языке, объяснив это скорым приходом «хозяев».

Телеведущая поздоровалась со зрителями и начала вести программу на русском языке.

«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — заявила она в эфире.

После этого Рогински извинилась и, вернувшись к английскому языку, пояснила, что таким образом хотела продемонстрировать «потенциальным хозяевам» свои знания. По мнению ведущей, Россия якобы «захватывает» правительство США. Одним из примеров она назвала увольнение главы ФБР Джеймса Коми.

Ранее стала известна причина увольнения директора ФБР.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть