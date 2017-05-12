Американская ведущая заговорила в эфире по-русски в преддверии «прихода хозяев»

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Москва, 12 мая. Ведущая американского канала Fox News Джули Рогински заговорила в эфире на русском языке, объяснив это скорым приходом «хозяев».

Телеведущая поздоровалась со зрителями и начала вести программу на русском языке.

«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — заявила она в эфире.

После этого Рогински извинилась и, вернувшись к английскому языку, пояснила, что таким образом хотела продемонстрировать «потенциальным хозяевам» свои знания. По мнению ведущей, Россия якобы «захватывает» правительство США. Одним из примеров она назвала увольнение главы ФБР Джеймса Коми.

Ранее стала известна причина увольнения директора ФБР.