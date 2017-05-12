Американская ведущая заговорила в эфире по-русски в преддверии «прихода хозяев»
Москва, 12 мая. Ведущая американского канала Fox News Джули Рогински заговорила в эфире на русском языке, объяснив это скорым приходом «хозяев».
Телеведущая поздоровалась со зрителями и начала вести программу на русском языке.
«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — заявила она в эфире.
После этого Рогински извинилась и, вернувшись к английскому языку, пояснила, что таким образом хотела продемонстрировать «потенциальным хозяевам» свои знания. По мнению ведущей, Россия якобы «захватывает» правительство США. Одним из примеров она назвала увольнение главы ФБР Джеймса Коми.