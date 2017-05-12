Ракка: SDF вплотную подошли к «столице» ИГИЛ

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Ракка, 12 мая. Отряды Сирийских демократических сил зачистили от «Исламского государства»* город в непосредственной близости от Ракки.

Военные источники сообщают, что курдские отряды в составе Сирийских демократических сил зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Кирбат Аль-Хан к северу от столицы «Халифата». В данный момент подразделения находятся всего в девяти километрах от Ракки.

Курды утверждают, что уничтожили 26 боевиков «Исламского государства», подконтрольные ИГИЛ* информационные агентства приводят сведения о гибели 104 членов Сирийских демократических сил.

* Организация запрещена на территории РФ.