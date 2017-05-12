Обострение в Донбассе: ОБСЕ заявила о горячих точках у Станицы Луганской

В закладки

Скопировать

Луганск, 12 мая. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил об обострении ситуации в Донбассе у Станицы Луганской, а также в районе Золотого.

«В последнее время неожиданно обострилась ситуация в районе разведения у Станицы Луганской. Так же, как и внутри района разведения в Золотом», — сказал Хуг. Кроме того, по его словам, наблюдатели ОБСЕ фиксируют и другие горячие точки на линии соприкосновения.

Напомним, рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса было подписано в Минске 21 сентября минувшего года. В районе Золотого и Петровского силы сторон конфликта были отведены, а у Станицы Луганской разведение неоднократно срывали.

