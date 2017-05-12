Уставший от пьянства боец ВСУ сдался в плен ЛНР

В закладки

Скопировать

Луганск, 12 мая. Сержант ВСУ после конфликта с пьяными сослуживцами сдался в плен казакам ЛНР. Он рассказал, что украинские силовики жалуются на плохую технику и хотят уволиться из рядов украинской армии.

Среди военнослужащих ВСУ процветает пьянство, а также неуставные отношения между вышестоящими офицерами и подчиненными. Об этом рассказал сдавшийся в плен казакам ЛНР сержант украинской армии. По данным «Русвесна», сержант 24-й механизированной бригады ВСУ Тарас Гальяк не выдержал пьянства и конфликтов с сослуживцами.

«В результате очередного распития, 23-го числа, я вступил с ребятами в конфликт и ушел в сторону казаков, ими был задержан и доставлен сюда, — сказал украинский военный. — Когда они водку выпьют, то хотят домой или уволится. Жалуются часто, в отпуск их не пускают. Техника у них в плохом состоянии», — заявил Гальяк. Известно, что в украинском штабе операции в Донбассе по факту бегства бойца ВСУ начали проверку, в военную прокуратуру была направлена соответствующая информация.