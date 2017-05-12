Фигурант дела о теракте в метро Петербурга Эрматов арестован

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Москва, 12 мая. 11-й фигурант дела о теракте в метро Петербурга Мухамадюсуп Эрматов арестован, сообщили в Басманном суде Москвы.

Суд избрал меру пресечения для Эрматова, которого подозревают в причастности к теракту в метро Петербурга. 11-го фигуранта дела о взрыве арестовали, так как на свободе он может пойти на контакт с пока еще неустановленными соучастниками, что помешает расследованию.

Напомним, молодой человек подозревается в терроризме и незаконном обороте оружия.

Ранее следователь в зале суда сообщил, что при обыске в квартире Эрматова была обнаружена бомба, аналогичная той, что была взорвана в метро Петербурга.