Из первых рук: Трамп не доверит помощникам общение с прессой

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Вашингтон, 12 мая. Американский лидер Дональд Трамп вступился за сотрудников своей администрации, которые «не блестяще» выступают на брифингах, и предложил вовсе отметить традиционное устное общение с журналистами. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что является активным президентом, и вокруг него происходит множество событий, а его заместители не могут выступать на публике с «безупречной точностью».

«Может быть, наилучшим решением будет отменить все дальнейшие «пресс-брифинги» и предоставлять (репортерам) ради точности письменные ответы?» — предложил он.

Ранее Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в клевете, публикации фейков о нем и т.д.