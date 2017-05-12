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Политика
Из первых рук: Трамп не доверит помощникам общение с прессой

Из первых рук: Трамп не доверит помощникам общение с прессой

17:58  12 Мая 2017
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Из первых рук: Трамп не доверит помощникам общение с прессой

Вашингтон, 12 мая. Американский лидер Дональд Трамп вступился за сотрудников своей администрации, которые «не блестяще» выступают на брифингах, и предложил вовсе отметить традиционное устное общение с журналистами.  Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что является активным президентом, и вокруг него происходит множество событий, а его заместители не могут выступать на публике с «безупречной точностью». 

«Может быть, наилучшим решением будет отменить все дальнейшие «пресс-брифинги» и предоставлять (репортерам) ради точности письменные ответы?» — предложил он. 

Ранее Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в клевете, публикации фейков о нем и  т.д.

Владимир Багров
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