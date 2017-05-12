Расследование теракта в метро Петербурга продлили до 3 октября

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Срок расследования дела о теракте в метро Петербурга продлен до 3 октября текущего года, сообщила судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина.

По словам судьи, срок расследования уголовного дела о взрыве в петербургской подземке продлен на шесть месяцев. Таким образом, он продлен до 3 октября текущего года.

Ранее в Басманном суде Москвы вынесли решение о мере пресечения для 11-ого фигуранта дела о теракте в метро. Подозреваемый в терроризме и незаконном обороте оружия Мухамадюсуп Эрматов арестован.

Ранее следователи сообщили, что при обыске у него была найдена бомба, аналогичная той, что взорвалась в подземке.