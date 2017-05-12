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Общество
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне снимутся в одном боевике

Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне снимутся в одном боевике

16:51  12 Мая 2017
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Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне снимутся в одном боевике

Лос-Анджелес, 12 мая. Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне снимутся в боевике под названием «Экс-Багдад» о бывших бойцах спецназа.

Режиссером фильма может стать Скотт Во, известный по фильму «Need for Speed: Жажда скорости». В данный момент продюсеры ведут переговоры с возможным постановщиком проекта.

Бюджет фильма составит 80 миллионов долларов. Источники западных СМИ утверждают, что эта сумма считается довольно крупной для китайского кинопроизводства.

В центре сюжета — бывшие спецназовцы, которым предстоит сопровождать в Багдаде группу гражданских лиц по «дороге смерти» и до безопасной зоны, сообщает «Свободная пресса». В будущем фильм планируют ввести в международный прокат.

#джеки чан #сильвестр сталлоне
Дима Оленин
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