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Украина
Исландия вслед за ЕС готова ввести безвизовый режим с Украиной

Исландия вслед за ЕС готова ввести безвизовый режим с Украиной

17:37  12 Мая 2017
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Исландия вслед за ЕС готова ввести безвизовый режим с Украиной

Киев, 12 мая. Исландия готова ввести безвизовый режим с Украиной после Евросоюза. Об этом сообщил посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.

«Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС», — написал он. 

Ранее Совет ЕС принял решение о либерализации визового режима с Украиной. По словам еврокомиссара по делам миграции Димитриса Аврамопулоса, это стало последним шагом к безвизовому режиму, сообщает Ura.ru.

#украина #исландия
Алексей Громов
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