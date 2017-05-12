Исландия вслед за ЕС готова ввести безвизовый режим с Украиной

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Киев, 12 мая. Исландия готова ввести безвизовый режим с Украиной после Евросоюза. Об этом сообщил посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.

«Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС», — написал он.

Щойно в МЗС Ісландії мені підтвердили, що українці зможуть подорожувати до цієї країни без віз одразу після набрання чинності безвізу з ЄС pic.twitter.com/ETkrzJfczA — Andrii Olefirov ???????? (@AndriiOlefirov) May 12, 2017

Ранее Совет ЕС принял решение о либерализации визового режима с Украиной. По словам еврокомиссара по делам миграции Димитриса Аврамопулоса, это стало последним шагом к безвизовому режиму, сообщает Ura.ru.