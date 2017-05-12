США не горят желанием присоединяться к «нормандской четверке»

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Москва, 12 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что США могут подключиться к процессу урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон будет привлечен к отдельным элементам взаимодействия в рамках «нормандского формата». Однако по данным источника газеты «Известия» в МИД России, администрация Дональда Трампа стремится дистанцироваться от украинского вопроса.

«Официально присоединяться к «четверке» США, чтобы быть в курсе событий в регионе, и не надо. Они и так в прямом контакте с Киевом. Украина постоянно отчитывается перед Вашингтоном. Кроме того, ни в Берлине, ни в Париже идею расширения формата не встретили позитивно», — сообщил источник.

Он подчеркнул, что в данном случае решающим является мнение президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что проблемы Украины необходимо решать в рамках диалога между представителями европейских стран.