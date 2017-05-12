ДНР и Крым договорились о поставках стали из Донбасса

В закладки

Скопировать

Донецк, 12 мая. Власти Крыма и Донецкой народной республики договорились о поставках стали, сообщает интернет-газета «Вести.ru».

По данным издания, в ближайшие дни крымский «Центр экономического взаимодействия республик» подпишет соглашение с Харцызским сталепроволочно-канатным завод «Силур» на сумму в полмиллиарда рублей.

Как пояснил директор «Центра экономического взаимодействия республик» Сергей Агеев, в ближайшие дни будет подписано предметное соглашение по всей номенклатуре завода «Силур», после чего начнутся поставки продукции предприятия в Крым.

Напомним, в марте в Крыму учреждена компания «Центр экономического взаимодействия республик», которая нацелена на установление прочных и надежных взаимосвязей между субъектами хозяйственной деятельности Крыма и Донбасса.