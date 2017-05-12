Летчики ВКС РФ налетали более 130 тысяч часов за зимний период обучения

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России этой зимой во время учений и тренировок налетали 130 тысяч часов, заявили в министерстве обороны России.

С декабря прошлого года по апрель текущего года в ВКС РФ были проведены порядка 140 учений различного уровня. За этот период летчики ВКС РФ налетали 130 тысяч часов.

«Также было выполнено более семи тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет на полигонах в России, — заметили в военном ведомстве. — Более 300 раз самолеты и вертолеты вылетали для обеспечения деятельности других видов и родов войск».

Накануне на востоке провинции Алеппо в Сирии началось масштабное наступление правительственных войск Сирии при поддержке ВКС РФ.