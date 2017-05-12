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Россия
Летчики ВКС РФ налетали более 130 тысяч часов за зимний период обучения

Летчики ВКС РФ налетали более 130 тысяч часов за зимний период обучения

16:39  12 Мая 2017
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Летчики ВКС РФ налетали более 130 тысяч часов за зимний период обучения

Москва, 12 мая. Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России этой зимой во время учений и тренировок налетали 130 тысяч часов, заявили в министерстве обороны России.

С декабря прошлого года по апрель текущего года в ВКС РФ были проведены порядка 140 учений различного уровня. За этот период летчики ВКС РФ налетали 130 тысяч часов.

Летчики ВКС РФ налетали более 130 тысяч часов за зимний период обучения

«Также было выполнено более семи тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет на полигонах в России, — заметили в военном ведомстве. — Более 300 раз самолеты и вертолеты вылетали для обеспечения деятельности других видов и родов войск».

Накануне на востоке провинции Алеппо в Сирии началось масштабное наступление правительственных войск Сирии при поддержке ВКС РФ.

Катерина Тимошенская
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