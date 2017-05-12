ОБСЕ отреагировала на прекращение поставок воды в Донбасс со стороны Украины

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Луганск, 12 мая. Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели СММ обеспокоены ситуацией с прекращением властями Украины поставок воды не территорию Донбасса. По его словам, в отчетах наблюдателей миссии будет отражена вся информация о поставках воды в Луганскую народную республику (ЛНР).

«Мониторинговая команда в Луганске очень внимательно следит за поставками воды внутри своей зоны ответственности, — сказал Хуг журналистам в пятницу. — И, например, было уже зафиксировано недостаточное количество воды в Первомайске и Брянке».

Ранее директор государственного предприятия «Лугансквода» Александр Авершин заявил, что украинская сторона с 5 мая полностью прекратила подачу воды в ЛНР. Ситуация усугубляется тем, что 4 мая Киев остановил на профилактические работы водовод, обеспечивающий города Стаханов, Кировск и Брянка на территории ЛНР.