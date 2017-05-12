Путин предложит КНР, Японии и Южной Корее войти в проект Азиатского энергокольца

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Москва, 12 мая. Российский президент Владимир Путин в ходе майского форума «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине, предложит его участникам войти в проект азиатского энергетического кольца, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Проект Азиатского энергетического кольца будет рассмотрен в ходе заседания круглого стола на пекинском форуме «Один пояс — один путь» 14-15 мая, в котором примет участие российский президент Владимир Путин. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, отметив, что инициатива по созданию энергетического кольца была выдвинута в прошлом году на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Партнерам будет предложено реализовать уникальный совместный проект — то есть создать Азиатское энергетическое кольцо, которое могло бы объединить энергосистемы России, Китая, Республики Корея, Японии и, возможно, других стран», — прокомментировал спикер.​