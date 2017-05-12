Догнать и перегнать: почему Порошенко стремится встретиться с Трампом раньше Путина

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На Украине разгорается серьезный скандал вокруг поездки министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Соединенные Штаты. Киев заплатил 400 тысяч долларов за встречу своей делегации с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко.

Напомним, Трамп 11 мая принял в Белом доме главу внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина. По информации пресс-службы МИД Украины, в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Киева со стороны США.

Кроме того, в настоящий момент ведется работа по подготовке встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Петра Порошенко и Дональда Трампа, она состоится в «ближайшем будущем». Об этом заявил Климкин.

По словам Климкина, один из важных моментов будущей встречи — ее формат. Украина хочет привлечь Соединенные Штаты к давлению на Российскую Федерацию «с целью полного выполнения минских соглашений». В ходе встречи с Дональдом Трампом Климкин передал ему некие послания от Порошенко, которые касались ситуации на территории Донбасса.

Напомним, глава МИД Украины и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон договорились организовать встречу между лидерами своих стран. В свою очередь Петр Порошенко выразил удовлетворение тем, как налаживается диалог между Киевом и Вашингтоном.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с Федеральный агентством новостей заметил, что в социальных сетях уже шутят, что Климкин срочно слетал в Вашингтон на фотосессию и чуть не опередил Лаврова. Трамп уже выложил фото с обоими министрами на странице в Facebook, что развенчивает домыслы о нежданных гостях.

«Однако президент США то ли специально, в свойственной ему манере, «потроллил» украинского гастролера, то ли был чрезвычайно занят своими делами, когда к нему запустили Климкина, — в итоге на фото он даже не привстал из-за стола. А Климкин выглядит рядом, как турист в музее Мадам Тюссо, на которого кричат из длинной очереди: «Давай быстрей, щелкнул, отходи». Фотография же Трампа с Лавровым имеет обыкновенный протокольный вид в полный рост. Конечно, это все юмор — кто кого обогнал в коридоре, и кому Трамп шире улыбнулся. Визит Лаврова был давно проанонсирован и стал зеркальным визиту госсекретаря Тиллерсона в Москву. Отмечу, первая встреча новой администрации Белого дома с руководством России состоялась в Москве. Это хороший сигнал, как и то, что формальные российско-американские отношения пока что складываются согласно регламенту и иерархии: сначала официальные взаимные визиты глав дипведомств, затем встреча президентов. А вот, то, что Климкина срочно коммандировали в Америку так, что украинские СМИ и даже депутаты Верховной рады недоумевают от столь внезапной прыти, выдает истеричность и панику команды Порошенко по поводу все более очевидного игнорирования Украины со стороны бывшего патрона. «Догнать и перегнать Лаврова!» — скомандовал Порошенко, и Климкин, на ходу одеваясь, помчал в мятом костюме в Вашингтон», — добавил Иван Скориков.

По словам эксперта, украинские СМИ уже раструбили об успехе Климкина и возобновлении контактов с США на прежнем уровне. Однако, судя по тому, что фото около президентского стола получилось со второй попытки (Климкин пытался сфотографироваться Трампом еще в марте), в администрации Трампа не хотят вникать и вляпываться в украинские проблемы.

«Возможно, к ним вернутся в будущем, но сейчас США публично озвучили намерения значительно сократить финансовую помощь Украине на будущий год. На носу выборы в Германии, где Белому дому необходимо привести к власти послушного сателлита, как это удалось сделать во Франции. И Берлину, и Брюсселю, и Вашингтону сейчас не до Украины. И Киев выглядит комично жалким в попытках выпрыгивать из штанов, чтобы на него вновь обратили внимание», — заключил Иван Скориков.

Как отметил в беседе с ФАН политический обозреватель, эксперт Института стран СНГ Артем Журко, ситуация в международной политике последних лет сложилась для Украины таким образом, что без внешнего кураторства государство и в целом украинский политикум существовать самостоятельно не в состоянии. Некая стабильность в этом вопросе была разрушена неопределенностью после победы Трампа на президентских выборах в США. Реализация минских соглашений, вопросы кредитования, вопросы поставок вооружений и масса других нерешенных тем, жизненно важных для поддержания жизнеспособности Украины, фактически подвисли в воздухе.

«Украинская власть, которая вела себя некорректно по отношению к Трампу во время его предвыборной кампании, не оставляет попыток заручиться поддержкой того, на кого по своей глупости ставку не делала. По сути, попытки встретится с Трампом раньше, чем он это сделает с Путиным, для украинцев начинают становиться идеей фикс. Судя по всему, идет расчет на то, что в результате такой встречи удастся, как минимум, принести свои глубочайшие извинения и, как максимум, склонить охладевшего к Украине Трампа к своей точке зрения», — уверен Артем Журко.

По мнению эксперта, заявление Климкина о том, что ведется подготовка к официальной встрече Трампа и Порошенко ничего нового в себе не несет. О желании такой встречи говорится на Украине постоянно, что иногда находит отклик и с американской стороны в лице отдельных политиков, но до конкретного решения дело пока не доходит. Да и сам Трамп, судя по всему, пока не горит желанием.

«Собственно, самого факта встречи Климкина и Трампа достаточно для того, чтобы выглядеть в нужном свете, прежде всего, перед своими избирателями. Правда, создается впечатление, что главной целью визита Климкина в США была именно та самая совместная фотография, над которой уже активно посмеиваются в Сети. Совершенно очевидно, что за пару минут общения невозможно что-то конкретно обсудить или о чем то договориться. С другой стороны, сама фотография является для Киева фактически бальзамом на душу в условиях, когда российские политики значительно больше продвинулись в контактах с Трампом, нежели их украинские коллеги. Та же вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уже назвала несколько минут общения с Трампом «мощным сигналом поддержки, который был послан так недвусмысленно и четко». И это в то время, когда Трамп до фотосессии с Климкиным имел полноценную встречу с Сергеем Лавровым и телефонные переговоры с Владимиром Путиным. В общем, здесь все очевидно — кому серьезные переговоры, а кому-то и достаточно фотографии. В любом случае, настырности у украинцев предостаточно. И время опередить Путина у них еще есть как минимум до летнего саммита «Большой двадцатки», где встреча российского и американского президента все-таки состоится», — подытожил Артем Журко.

Политолог Антон Хащенко ранее высказал газете «Известия» мнение о том, почему в российско-американских отношениях все не так плохо, как кажется на первый взгляд. По его словам, в настоящий момент идет сложная и ювелирная работа, конечная цель которой — потепление российско-американских отношений.