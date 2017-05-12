СК РФ проверяет сообщения о застройке «подмосковного Версаля»

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Москва, 12 мая. Следственный комитет начал проверку сообщений о незаконной застройке территории государственного музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье. Информацию об этом ранее распространили СМИ.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в сюжете одного из федеральных каналов сообщалось, что более десяти гектаров земли дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIХ века, который еще называют «подмосковным Версалем», незаконно выкупила коммерческая организация, сообщает РИАМО.

Музей-усадьба является объектом культурного наследия РФ. Его владельцами в разное время были князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Следователи намерены дать правовую оценку действиям представителей фирмы и должностных лиц, согласовывавших строительные работы. Кроме того, изучат и вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

