Следователи нашли у Эрматова копию бомбы, взорвавшейся в метро Петербурга

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Москва, 12 мая. При обыске в квартире уроженца Средней Азии Мухамадюсупа Эрматова была обнаружена бомба, аналогичная той, что была взорвана в метро Петербурга, сообщил следователь в зале Басманного суда Москвы.

Против Эрматова возбуждены уголовные дела по статьям «Терроризм» и «Незаконный оборот оружия». 12 мая в Басманном суде Москвы решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

«В ходе обыска у Эрматова нашли взрывное устройство, также изготовленное из огнетушителя, — констатировал следователь в суде. — По словам брата подозреваемого, тот сам принес это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника».

11 мая сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Эрматова, который связан с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым.