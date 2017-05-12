Сбитый машиной в Москве телеведущий Закошанский рассказал подробности ДТП

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Москва, 12 мая. Популярный телеведущий и актер Леонид Закошанский попал в аварию на мотоцикле в центре столицы. Пострадавший заверил, что самочувствие после ДТП у него хорошее.

«Да пострадал, сбила машина. Я не виноват…», — сообщил он агентству Nation News.

Ведущий передачи «Говорим и показываем» на НТВ объяснил, что двигался в потоке машин, когда водитель одной из них не справился с управлением и врезался в мотоцикл. Закошанский слетел с мотоцикла и ударился бедром и локтем. Свое самочувствие участник аварии описывает как «хорошее, так, средней тяжести» и утверждает, что госпитализация ему не потребовалась.