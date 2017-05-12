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Сирия, 12 мая. Отряды ИГ** с боями вышли к стратегическому шоссе на участке между городами Ханассер и Итрия. На севере провинции Идлиб вновь вспыхнули стычки между боевиками различных оппозиционных группировок. Армия САР выбила террористов ИГ из района развязки Аль-Талила к востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила от ИГИЛ* район развязки Аль-Талила к востоку от Пальмиры; оказалась под обстрелом со стороны боевиков на севере Латакии из РСЗО «Град»; продолжает бои с ИГ за контроль над базой «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; обстреляла «Джебхат ан-Нусру»*** к северу от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ): с тяжелыми боями вышло к участку стратегического шоссе между городами Итрия и Ханассер; продолжает противостояние с САА к западу и к северу от Дейр эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): оказалась под обстрелом САА в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: захватила почти все военные объекты ранее союзной группировки «Fastaqim Union» в провинции Идлиб вблизи границы с Турцией.

Курды: подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Анкары в городе Таль Рифат; захватили поселок к северу от Ракки в боях с ИГИЛ.

Провинция Дамаск

Оппозиционный портал SOHR сообщает, что отряды Сирийской арабской армии (САА) обстреляли опорные пункты боевиков вооруженной оппозиции из артиллерийских орудий в районе населенного пункта Бейт Наим к востоку от Дамаска. Официально данная информация пока не была подтверждена. Данное поселение располагается на территории оккупированной Восточной Гуты, где базируются, в частности, отряды «Джебхат Фатх аш-Шам». На эту группировку режим прекращения огня не распространяется.

Также сообщается, что вертолеты ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрепрайонам исламистов близ населенного пункта Бейт Джинн в юго-западной части провинции Дамаск. Данных об итогах боевого вылета пока не поступало. В этом регионе все еще сохраняется небольшой анклав оппозиционных сил, который, кроме того, захватывает часть провинции Кунейтра.

Тем временем после того, как конфликт между боевиками был решен, эвакуация исламистов из района Барза продолжилась. По данным Damascus Now, восемь автобусов с 300-ми радикалами и членами их семей уже выехали из столицы и направились в сторону Идлиба.

Провинция Латакия

Как сообщил оппозиционный источник, боевики-исламисты обстреляли из ракетных установок «Град» опорные пункты правительственных войск в районе горного хребта Аль-Акрад на севере провинции. Никаких сведений о возможных потерях в рядах военнослужащих САА источник не приводит. Несмотря на то, что Латакия является одним из самых мирных регионов Сирии, в северной ее части все чаще происходят взаимные перестрелки между отрядами вооруженной оппозиции и войсками армии САР.

Провинция Алеппо

Продолжаются ожесточенные бои между САА и террористами «Исламского государства»* в районе аэропорта «Аль-Джирах» в восточной части провинции Алеппо, сообщил портал Baladi News. Освобождение авиабазы откроет армии Башара Асада путь на Маскану. Если же правительственным войскам удастся взять этот стратегический населенный пункт, то сирийская армия сможет продвигаться в направлении Ракки, главного оплота террористов ИГИЛ в Сирии. Действия сирийских военных, в том числе бойцов спецназа «Тигры», на этом направлении возобновились после того, как ими было проведено масштабное контрнаступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама.

Турция продолжает вести огонь по позициям Сирийской демократической армии (SDF)**** на севере провинции Алеппо. При помощи артиллерии турецкие войска обстреляли опорные пункты курдских отрядов в районе населенного пункта Таль Рифат. Никаких сообщений о возможных потерях в технике и живой силе пока не поступало. Об этом сообщил центр SOHR. Ранее, напротив, курды вели огонь по опорным пунктам Сирийской свободной армии (ССА)** на окраине города Мари.

Ливанское информагентство Al Masdar News сообщает о неожиданном нападении террористов ИГИЛ в юго-восточной части провинции Алеппо. Боевики наступали в направлении стратегически важного шоссе Алеппо – Ханассер – Саламия – Хама, так называемой «дороги жизни». Интенсивные столкновения продолжаются к востоку от магистрали. Поступают также сообщения о том, что отрядам «Исламского государства» удалось несколько продвинуться на запад и приблизиться почти вплотную к шоссе, однако данные сведения нуждаются в подтверждении.

Террористы пытаются захватить часть «дороги жизни» с целью перекрыть ключевые пути снабжения Алеппо. Ранее ИГИЛ несколько раз удавалось захватывать часть магистрали, однако после этого они редко могли контролировать проезжую часть хотя бы чуть больше недели, поскольку подкрепление сирийской армии незамедлительно прибывало в этот район и довольно быстро вытесняло исламистов обратно на восток.

Провинция Хомс

Как сообщает информационный портал Damascus Now, боевики обстреляли блокпосты правительственной армии к юго-западу от города Аль-Хула на севере от Хомса. САА после открыла ответный огонь по позициям боевиков в районе поселения Ат-Тейбат Аль-Гарбия. На севере провинции находится одна из зон деэскалации, на территории которых действует режим без огня, но, несмотря на это, радикалы вооруженной оппозиции постоянно ведут обстрелы территорий, контролируемых войсками САР.

На востоке провинции наступающие части САА немного приблизились к Ас-Сухне, следующему ключевому форпосту ИГИЛ в регионе. Подразделениям сирийской армии удалось после тяжелых столкновений освободить от террористов «Исламского государства» район вокруг перекрестка Аль-Талила к востоку от Пальмиры. Об этом сообщил военный источник на своей странице в соцсети Twitter (@MIG29_).

Провинция Дэйр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре и его окрестностях продолжаются бои за контроль над территорией города. Столкновения между САА и террористами ИГ отмечались в районе военной базы «Аль-Панорама» на юго-западе Дейр эз-Зора, сообщило информагентство News Jorf. Однако никаких сведений о пострадавших не поступало.

Согласно данным портала DeirEzzor24, ВВС Сирии нанесли удар по позициям террористов ИГ в промышленном районе к северу от Дейр эз-Зора — в предместье Аль-Джуняна. О нанесенном боевикам уроне в живой силе и технике пока не сообщалось. ВВС Сирии и ВКС России регулярно действуют в данном регионе, атакуя опорные пункты террористов с воздуха.

Провинция Даръа

Несмотря на вступление в силу меморандума о создании зон безопасности в Сирии, на юго-западе Даръа, на территории одной из зон деэскалации, боевые действия не прекращаются. По сообщению оппозиционного портала SOHR, САА нанесла удары по боевикам в районе Даръа Аль-Балад и близ населенного пункта Даэль на севере от Даръа из тяжелых артиллерийских орудий. Напомним, в данном районе базируется незаконная группировка «Джебхат Фатх Аш-Шам», на которую действие меморандума не распространяется. «Ан-Нусра» и ее союзники не прекращают вести атаки правительственных позиций в рамках операции по захвату административного центра провинции.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб, полностью оккупированной исламистами, продолжает разгораться вооруженный конфликт между различными организациями вооруженной оппозиции. Боевики оппозиционного формирования «Ахрар Аш-Шам» захватили командные пункты и склады группировки «Fastaqim Union». Также сообщается, что в плен к «Ахрар Аш-Шам» попал один из командиров формирования — Абу Хусейн. Столкновения проходили в районе населенного пункта Бабсква на севере провинции. Согласно данным Damascus Now, множество боевиков, преимущественно со стороны «Fastaqim Union», были убиты и ранены в результате жестоких боев.

Провинция Ракка

Войска Сирийской демократической армии (SDF) продолжают наступать в направлении Ракки с севера в рамках четвертой фазы антитеррористической кампании «Гнев Евфрата». По данным курдского источника Raqqa Campaign, в ходе ожесточенных боев курдским подразделениям удалось захватить поселение Ар-Рафика. Напомним, отряды курдов действуют при поддержке сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Коалиционные ВВС регулярно поддерживают наступление демократической армии.

Ирак

Согласно данным информагентства Al Sumaria News, высокопоставленный командующий иракской армии заявил о начале широкомасштабной военной операции, направленной против спящих ячеек террористов ИГИЛ в северо-восточной части провинции Дияла. Кампания будет проводиться при поддержке ВВС Ирака. Таким образом, влияние «Исламского государства» все еще охватывает обширные территории ряда северных и центральных провинций страны.

* Организация запрещена на территории РФ.