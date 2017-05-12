Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Раненые курды из пешмерга прибыли в Брюссель на лечение

Раненые курды из пешмерга прибыли в Брюссель на лечение

16:47  12 Мая 2017  /обновлено: 16:55  12 Мая 2017
101

Раненные курды из пешмерга прибыли в Брюссель на лечение

Эрбиль, 12 мая. Первая группа курдских ополченцев, получивших ранения в боях с террористами, прибыла из Курдистана в Бельгию для лечения.

Представитель Регионального правительства Курдистана, что первая операция в Брюсселе уже проведена, в ближайшие дни на операционный стол ляжет еще один ополченец. Все расходы на лечение курдов оплачивает бельгийская Фландрия, авиаперевозки осуществляются за счет правительства Иракского Курдистана.

Представитель Курдистана отметил, что о готовности принять раненых курдов заявили в Люксембурге. Ополчение получает помощь от стран коалиции для борьбы с террористами в виде боевой техники, обучения, авиаподдержки и лечения. За три года войны в сражениях погибли две тысячи курдских бойцов, более десяти тысяч получили ранения.

Раненные курды из пешмерга прибыли в Брюссель на лечение

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть