Раненные курды из пешмерга прибыли в Брюссель на лечение

В закладки

Скопировать

Эрбиль, 12 мая. Первая группа курдских ополченцев, получивших ранения в боях с террористами, прибыла из Курдистана в Бельгию для лечения.

Представитель Регионального правительства Курдистана, что первая операция в Брюсселе уже проведена, в ближайшие дни на операционный стол ляжет еще один ополченец. Все расходы на лечение курдов оплачивает бельгийская Фландрия, авиаперевозки осуществляются за счет правительства Иракского Курдистана.

Представитель Курдистана отметил, что о готовности принять раненых курдов заявили в Люксембурге. Ополчение получает помощь от стран коалиции для борьбы с террористами в виде боевой техники, обучения, авиаподдержки и лечения. За три года войны в сражениях погибли две тысячи курдских бойцов, более десяти тысяч получили ранения.