Си Цзиньпин посетит Россию 4 июля

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Москва, 12 мая. Глава КНР Си Цзиньпин прибудет в Россию 4 июля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он также напомнил, что Владимир Путин примет участие в саммите «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине с 14 по 15 мая. По словам Ушакова, российский и китайский президенты ежегодно обмениваются визитами.

«Помимо этого наши лидеры используют любую возможность, чтобы встретиться друг с другом на различных международных форумах», — отметил он.

Ушаков сообщил, что на встрече 4 июля будут подписаны крупные документы двустороннего характера. Отвечая на вопрос журналиста, помощник президента РФ отметил, что китайское направление является одним из главных приоритетов внешней политики.