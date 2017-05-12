Amnesty International заявила о необходимости отмены закона о декоммунизации на Украине

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Киев, 12 мая. Закон о декоммунизации, в той редакции, в какой он сейчас представлен, на Украине необходимо отменить. Такое мнение выразила исполнительный директор международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук.

По ее словам, если власти Украины нацелены на ограничение призывов к насилию, то должны делать это другим способом. Как отметила Покальчук, суть закона декоммунизации касается внешних признаков, которые вообще не включают в себя субъективную сторону. При этом закон также нарушает права человека, добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что почти половина жителей Украины выступила против проводимой властями политики декоммунизации.

2 мая также сообщалось, что истинной целью декоммунизации должно стать «изменение сознания» украинцев.