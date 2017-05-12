Донецк и Луганск идут по пути Крыма

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Донецк, 12 мая. Донецкая народная республика с размахом отметила 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также трехлетие своей независимости. Так масштабно, как в нынешнем году День Победы и День республики не отмечали за все три года существования ДНР.

При этом последние три года стали тяжелым испытанием для многих жителей Донецкой народной республики. Многие из них надеялись, что после референдума Донецк и Луганск войдет в состав России, как это произошло в Крыму, ведь более 70% жителей Донбасса проголосовали за крымский вариант, но большинство жителей Донбасса, по-прежнему, не жалеет о сделанном своем выборе.

В настоящее время ДНР и ЛНР повторяют путь Крыма. Когда власти Украины обесточили полуостров, а также перекрыли поставки украинских товаров, Крым начал стремительно интегрироваться экономическое поле России. Теперь нечто подобное происходит в Донбассе, так как благодаря блокаде со стороны Киева на предприятиях ДНР и ЛНР было введено внешнее управление, что послужило причиной создания интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

Деятельность интеграционного комитета «Россия – Донбасс» нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Уже сейчас между предприятиями республик Донбасса и России заключаются договора об экономическом сотрудничестве.