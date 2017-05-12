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Новости Сирии
Курды покинут Ракку по окончании освободительной операции, обещают США

Курды покинут Ракку по окончании освободительной операции, обещают США

16:26  12 Мая 2017
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Курды покинут Ракку по окончании освободительной операции, обещают США

Лондон, 12 мая. США заверили Турцию, что курдские отряды самообороны YPG не останутся в регионе после сирийской операции в Ракке. Такое заявление сделал премьер-министр Турции Бинали Йыллдырым. 

Такое заявление Йылдырым сделал, находясь с официальным визитом в Лондоне и там выступая перед журналистами. Турецкий премьер отметил, что решение США предоставить оружие сирийским курдам в целях борьбы против «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ, запрещено в России) в Сирии нанесет ущерб отношениям между двумя союзниками по НАТО.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #турция
Алексей Громов
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