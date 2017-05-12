Сладкая парочка M&M: почему конформист Макрон согласится с любым словом Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель 15 мая примет избранного президента Франции Эммануэля Макрона. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

О визите в Германию нового лидера Французской Республики заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он также сообщил, что переговоры двух глав начнутся вечером. План поездки президента Франции пока не уточняется. Как пишут «Известия», это будет первый зарубежный визит Макрона в качестве президента. Напомним, что Ангела Меркель назвала прошедшие во Франции президентские выборы «эффектными» и по телефону «сердечно» поздравила коллегу с победой.

Стоит отметить, что Германия и Франция в последние годы «правят», что называется, рука об руку. Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд долгое время выступали единым фронтом в вопросах внешней политики. В особенности это касается антироссийских санкций и гражданской войны на территории Донбасса.

По мнению эксперта по Франции и Западной Европе Центра изучения кризисного общества Александра Вершинина, тема санкций и ситуации на Украине станет одной из ключевых в беседе двух лидеров, однако основные вопросы будут касаться Евросоюза. Не исключено, что госпожа канцлер будет действовать напористо по отношению к новому президенту.

«Меркель, конечно, будет давить на Макрона. Но, я бы сказал, что ей не придется делать это в усиленном режиме, поскольку он ранее заявлял, что будет проводить европейскую политику совместно с ФРГ. Он, безусловно, будет прислушиваться к словам госпожи канцлера. Кроме того, в его пятилетку в качестве президента в этом дуэте на главные позиции выйдет именно Германия, — комментирует для ФАН Александр Вершинин. — Процесс изменения баланса сил идет уже очень давно, точнее более 10 лет. Если при Николя Саркози и Франсуа Олланде сохранялось равновесие (хотя при последнем президенте уже наблюдался сильный перекос в сторону Берлина), то при Макроне Берлин, скорее всего, будет играть первую скрипку. Меркель хочет услышать от Макрона подтверждение согласованности позиций Парижа и Берлина по ряду важных вопросов, в частности, стабилизации ЕС. Кроме того, есть инициированный ФРГ Европейский пакт финансовой стабильности. Париж и ранее его поддерживал, а теперь Макрон собирается неукоснительно его соблюдать, особенно пункт «о необходимости сохранения бюджета 0,3% от ВВП».

Что касается России, то, уверен эксперт, ситуация ясна: усиление «антироссийских санкций» — это одна из любимых песен немецкого канцлера.

«Макрон в ходе избирательной кампании дал понять, что он будет действовать единым фронтом вместе с Вашингтоном и Берлином. Несмотря на то, что у США нет четкой позиции по отношению к России, у Макрона, по умолчанию, сохраняется позиция администрации Барака Обамы. Пока неизвестно, насколько она изменится при Дональде Трампе. У Меркель же более четкая позиция в отношении России, нежели у Трампа: без реализации минских соглашений ни о каком снятии санкций и речи быть не может. И Макрон, в общем-то, уже заявил, что готов соблюдать данную позицию, — подчеркивает Александр Вершинин.

— Сам по себе Макрон относится к этим санкциям амбивалентно. Будучи министром экономики, он высказывался за отмену санкций. Но тогда он говорил с позиции человека, который отвечает за финансовую составляющую страны. Как политик и как президент он будет действовать несколько иначе, и главное — это сохранение единой позиции с Берлином. Разумеется, нужно понимать, что для Макрона и для Меркель Россия — это отнюдь не первостепенная тема. Для обеих стран очень остро стоит проблема мигрантов. Проблема есть с не до конца урегулированной ситуацией в Греции. Но, скорее всего, после этой встречи мы услышим дежурную фразу: «Мы ждем реализации минских договоренностей».

Отметим, что Ангела Меркель будет не единственным первым лицом, с которым Эммануэль Макрон встретится в ближайшее время. 25 мая президент Франции встретится с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров пройдет на саммите НАТО в Брюсселе.

Напомним, что лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон выиграл президентские выборы во Франции, набрав более 66% голосов во втором туре. За нового президента проголосовали более 20 миллионов французов, в то время как его основная соперница — Марин Ле Пен — получила поддержку более чем 10 миллионов граждан.