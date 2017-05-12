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Политика
Ушаков рассказал, как меняются отношения России и США

Ушаков рассказал, как меняются отношения России и США

17:58  12 Мая 2017
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Ушаков рассказал, как меняются отношения России и США

Москва, 12 мая. Двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном постепенно выстраиваются, констатировал помощник президента России Юрий Ушаков. 

Ушаков считает, что состоявшийся два дня назад визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США послужил подтверждением тому, что контакты российской стороны с новой американской администрацией «постепенно выстраиваются и начинают приобретать содержательное наполнение». 

Помощник президента отметил, что состоялось уже несколько контактов между Москвой и Вашингтоном: трижды президенты двух стран общались по телефону, а в апреле в Москву приезжал с визитом госсекретарь Рекс Тиллерсон, который встретился с российским президентом. 

Ушаков отметил, что беседа Лаврова с Тиллерсоном была достаточно «обстоятельной и откровенной». 

«У обеих сторон есть понимание, что требуются серьезные усилия по нормализации российско-американских отношений, которые были в буквальном смысле обрушены предыдущей администрацией», — сообщил Ушаков в беседе с журналистами. 

Помощник президента отметил, что нормализация российско-американских отношений соответствует не только долгосрочным интересам двух стран, но и задачам обеспечения стабильности и безопасности во всем мире. 

#россия #сша #ушаков
Владимир Багров
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