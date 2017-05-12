Главный синоптик Петербурга рассказал, когда придет настоящая весна

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 12 мая. Прохладное начало недели в Петербурге сменится долгожданным потеплением, утверждает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Влажное и прохладное начало недели сменится потеплением, и далее выходим на привычный график. У нас есть еще две недели весны», — написал он на своей странице в Facebook.

Синоптик также с юмором предложил петербуржцам убрать новогодние украшения и фигурки Дедов Морозов, потому что возвращения холодов и снегопадов ждать не стоит.

Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в субботу ожидается до 11 градусов тела. В некоторых районах города на Неве возможны кратковременные дожди. Скорость ветра составит до 9 метров в секунду.