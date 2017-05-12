Кремль пригрозил ответить США на высылку российских дипломатов

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Москва, 12 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона осложняет ситуация с высылкой российских дипломатов и изъятой в конце прошлого года в Соединенных Штатах дипломатической собственности России. По его словам, российская сторона не стала отвечать на эти действия, «однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял».

Так, Ушаков подчеркнул, что Москва проявляет терпение в данной ситуации. Президент России Владимир Путин также отреагировал взвешенно и спокойно. Ушаков отметил, что если ситуация не будет возвращена к исходному пункту, то на повестку дня встанут ответные меры российской стороны.

Как заявил Ушаков, Москва ждет возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой перед Новым годом властями США. Он также подчеркнул, что устранение многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы, значительно повлияет на обновление атмосферы двусторонних отношений РФ и США.

Ушаков также напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже поднимал соответствующую тему в ходе своего визита в Вашингтон.

«Мы проявляем терпение, но это терпение небеспредельно», — заключил помощник президента.

Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль сожалеет от культивирующемся в США «российском факторе», однако надеется, что эта тенденция вскоре пройдет.