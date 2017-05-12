Лавров в США обсудил поставку оружия курдам для борьбы с ИГ

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Вашингтоне снабжение курдов оружием для борьбы с террористической организацией «Исламское государство», сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушакова спросили, обсуждал ли Лавров в президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поставку оружия курдам для борьбы с запрещенным в России «Исламским государством»* (арабское название — ДАИШ).

«Все эти темы обсуждались в Вашингтоне», — констатировал помощник президента.

Однако Ушаков не стал разглашать детали этого разговора.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что решение США вооружать курдские отряды самообороны (СНС) идет вразрез с союзническими отношениями Белого дома и Анкары.

* Организация запрещена на территории РФ.