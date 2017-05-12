Fiat Chrysler отзывает 1,25 млн пикапов из-за дефектов ПО

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Лондон, 12 мая. Автомобильная компания Fiat Chrysler отзывает более 1,25 млн грузовых автомобилей по всему миру из-за проблем с программным обеспечением.

Ошибка в коде может нарушить функции боковой подушки безопасности и натяжителей ремней безопасности, если авто будет ехать по неровной поверхности или бездорожью.

Fiat Chrysler is recalling 1.3 million trucks because of a software problem tied to at least one death. https://t.co/KW5fCKMxMo pic.twitter.com/7wnpFrckG1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 12, 2017

В будущем все модели будут перепрограммированы. Дефект обнаружили в пикапах Ram 1500 и 2500, произведенных в 2013-2016 года, а также в моделях Ram 3500, выпущенных в 2014-2016 годах.

Как стало известно, более 200 тысяч автомобилей отзывают в Канаде, еще 1,02 млн моделей заберут в США. Компания Fiat Chrysler начнет отзывать автомобили в конце июня.