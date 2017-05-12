Fiat Chrysler отзывает 1,25 млн пикапов из-за дефектов ПО
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Лондон, 12 мая. Автомобильная компания Fiat Chrysler отзывает более 1,25 млн грузовых автомобилей по всему миру из-за проблем с программным обеспечением.
Ошибка в коде может нарушить функции боковой подушки безопасности и натяжителей ремней безопасности, если авто будет ехать по неровной поверхности или бездорожью.
В будущем все модели будут перепрограммированы. Дефект обнаружили в пикапах Ram 1500 и 2500, произведенных в 2013-2016 года, а также в моделях Ram 3500, выпущенных в 2014-2016 годах.
Как стало известно, более 200 тысяч автомобилей отзывают в Канаде, еще 1,02 млн моделей заберут в США. Компания Fiat Chrysler начнет отзывать автомобили в конце июня.
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