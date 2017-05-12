Сирия: пригород Дамаска покинули 664 боевика и члены их семей

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Дамаск, 12 мая. Очередная партия вооруженных оппозиционеров отправилась из столицы Сирии в провинцию Идлиб.

По информации ФАН в очередной эвакуационной партии оцепленный район Барзех покинет колонна из девяти автобусов, в которых будут находиться 664 боевика. Также в Идлиб в колонне направляются около 350 членов семей боевиков, включая 178 женщин.

Ранее сообщалось, что командование Сирийской арабской армии достигло соглашения с представителями боевиков об эвакуации вооруженных отрядов их пригорода Дамаска. В Идлиб оппозиционеры прибудут уже сегодня. Власти отмечают, что район Барзех будет полностью освобожден до конца июня.