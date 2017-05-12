Тяжелый беспилотник США приблизился к границе России над Черным морем

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Москва, 12 мая. Тяжелый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk засекли в небе над Черным морем. Полет разведывательного аппарата зафиксировали российские средства контроля.

Как уточнил военный источник, беспилотник на большой высоте двигался в сторону границы России.

Подобные полеты американские беспилотники совершают регулярно, добавил собеседник агентства ТАСС.

В настоящее время Минобороны РФ не подтвердило эти данные.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о перехвате над Черным морем американского противолодочного самолета P-8A Poseidon. Воздушное судно изменило маршрут полета после того, как его «поприветствовал» российский бомбардировщик Су-30.

