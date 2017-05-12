Новости ДНР и ЛНР: «Азов» взял пленных под Донецком, кто взорвал машину ОБСЕ

В закладки

Скопировать

ДНР и ЛНР, 12 мая. «Азов» взял пленных под Донецком. В Луганске озвучили фамилии командиров ВСУ, причастных к подрыву машины СММ ОБСЕ. США не будут участвовать в работе «нормандской четверки». Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

«Азов» взял в плен мирных жителей под Донецком

Новая неутешительная статистика. Под обстрелом украинской стороны за минувшую неделю погибли сразу трое солдат армии Донбасса, еще трое военнослужащих получили ранения. Также пострадали семеро мирных жителей. Такие данные привел журналистам заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

За неделю украинские силовики разошлись не на шутку — больше 330 раз нарушили режим прекращения огня, а по территории той же ДНР было выпущено более двух тысяч артиллерийских снарядов и мин. Особенно пострадали под таким огнем Донецк, Горловка и Ясиноватая. Повреждены 40 домов.

Но даже на этом фоне откровенным ужасом выглядят действия боевиков украинского полка «Азов». Они задержали 80 жителей в городке Красногоровка — к западу от Донецка. Среди них 24 женщины. Основание для задержания — подозрения в поддержке ДНР. Пленников используют в качестве дешевой рабочей силы. Например, разведка народной республики зафиксировала, что накануне задержанные мужчины копали землю на передовой. Хорошо еще, что им выдали белые повязки — единственное средство защиты.

Кто взорвал машину СММ ОБСЕ

Тайное когда-нибудь все равно станет явным. Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко озвучил фамилии командиров ВСУ, которые причастны к подрыву машины СММ ОБСЕ. Понятно, что сбор доказательной базы еще продолжается, но уголовные дела обязательно будут возбуждены. Марочко назвал фамилии командующего ОТГ «Луганск» Ромигайло, командира 8-го полка сил специальных операций ВСУ Нечаева, командира 14-й бригады Жакун и командира 53-й бригады Водолазского. Все они дослужились до звания полковника.

Именно эти командиры отдавали приказы о подрыве экипажа ОБСЕ в районе населенного пункта Пришиб. И это не считая других диверсий: обстрелов мирного населения Фрунзе 7 мая, обстрелов из запрещенных вооружений населенных пунктов Калиновка, Логвиново, Первомайск, Желобок и Красный Яр. Даже сейчас, по информации разведки ЛНР, командование ВСУ готовит диверсии на территории республики, уделяя особое внимание объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения.

ДНР подружилась с Южной Осетией

Главы министерств иностранных дел ДНР и Республики Южная Осетия подписали совместный протокол об установлении дипломатических отношений. Это значит, что республики обменяются представительствами на уровне посольств. Первое посольство ДНР в скором времени появится в Цхинвале. Кроме того, намечается сотрудничество во многих сферах, включая образование и науку.

Говоря о мотивах сближения, министры говорили о сходстве в жизненном пути республик. И там, и там население выступило за независимость от правительственного режима, который утратил связь с реальностью. В обоих случаях режимы проявили агрессию, которая привела к большим жертвам среди простых жителей. С Тбилиси справиться удалось, очередь за Киевом.

США и «нормандская четверка»

Глава МИД Украины Павел Климкин сегодня весь день поднимал шумиху: дескать, США могут присоединиться к работе «нормандской четверки» или и вовсе основать с Украиной свой формат по урегулированию ситуации в Донбассе. Однако, как рассказали «Известиям» источники в российском дипломатическом ведомстве, «пятерки» в нормандском формате в ближайшее время точно не предвидится.

Ситуация пока представляется дипломатам следующим образом: Трамп всячески хочет дистанцироваться от конфликта на юго-востоке и не делать резких шагов. Он учитывает и позицию Берлина и Парижа, которые выступают против превращения «четверки» в «пятерку». В Европе считают, что так ведущие государства ЕС уйдут на второй план на фоне Вашингтона.

Штатам более важны проблемы Ирана, Северной Кореи, Сирии и Афганистана, чем Украины. Здесь у них меньше интересов, потому и можно пытаться искать компромисс. К тому же, как рассказал ФАН председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов, Трамп не питает особых симпатий к киевским властям, памятуя об их поведении перед выборами. И такого поведения он им не простит.