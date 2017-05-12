Астронавты NASA на МКС начали работу в открытом космосе

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 12 мая. Астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер, несмотря на неполадки со скафандром, вышли в открытый космос и выполняют поставленные перед ними задачи. Прямую трансляцию ведет NASA.

Ожидается, что астронавты проведут в открытом космосе шесть с половиной часов. За это время им предстоит произвести на МКС замену бортового блока с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, установить камеру и беспроводные антенны.

Выход астронавтов был запланирован на 15.00 мск, однако из-за неполадок со скафандром Фишера операцию пришлось отложить. Как оказалось, произошла утечка воды из магистрали, которой скафандр подключается к МКС. Впрочем, эту техническую неполадку удалось устранить достаточно оперативно.