Банки предлагают изменить подход к оценке долговой нагрузки россиян

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Москва, 12 мая. Российские банки предложили изменить подход к оценке закредитованности граждан. Национальный совет финансового рынка направил ЦБ РФ предложение об изменении критериев оценки платежеспособности клиентов, которые учитываются при выдаче кредитов.

Как считают эксперты, банки должны ориентироваться на уровень ежемесячного дохода (PTI) заемщика, а не на уровень его долговой нагрузки (DTI). Банкиры отмечают, что из-за DTI клиенты часто не могут получить новый кредит до погашения предыдущего.

По мнению главы департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют-банка Елены Ковырзиной, правильнее использовать показатель PTI, поскольку применение DTI нецелесообразно — он зависит от структуры и срочности кредитных обязательств.

«При этом DTI незначительно коррелирует с вероятностью дефолта по кредитам: наиболее высокое значение DTI достигается при ипотечном кредитовании, тогда как уровень проблемной задолженности по портфелю жилищных кредитов значительно ниже, чем по необеспеченным кредитам», — заявила Ковырзина газете «Известия».