Кремль раскрыл детали переговоров Путина с главой Южной Кореи

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Москва, 12 мая. Российский лидер Владимир Путин поздравил нового президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина с избранием главой государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно приведенным данным, в ходе телефонных переговоров стороны обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня. Путин и Мун Чжэ Ин также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в культурно-гуманитарной, экономической и политической областях. Стороны также подчеркнули важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что Путин выразил готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Накануне посол РФ в Южной Корее Александр Тимонин заявил, что российская сторона надеется на активизацию совместных усилий по мирному разрешению ситуации на Корейском полуострове в связи с ядерной программой КНДР со стороны Мун Чжэ Ина,