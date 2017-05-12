Сенсация по-голливудски: Джоли и Питт передумали разводиться

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Вашингтон, 12 мая. Стали известны сенсационные подробности развода голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Оказалось, что пара передумала разрывать отношения.

Близкий друг супругов рассказал изданию Hollywood Life, что актеры попробовать наладить совместную жизнь. «Это же очевидно, что Брэд до безумия сильно до сих пор любит Анджелину, а она любит его», – утверждает источник, отметив, что супруги часто проводят свободное время вместе.

Кроме того, появилась информация, что Джоли собралась переехать поближе к особняку Питта, чтобы облегчить походы в гости, а Брэд делает все, что стать лучше и избавиться от тех привычек, которые расстраивали его возлюбленную, пишут Дни.ру.