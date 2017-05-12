Сенатор Клинцевич: Покушение на Ким Чен Ына может привести к войне

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В Северной Корее было предотвращено покушение на жизнь лидера страны Ким Чен Ына. Согласно данным, поступившим из министерства национальной безопасности КНДР, его пытались отравить каким-то биохимическим веществом. По словам посла Северной Кореи в России Ким Хен Чжуна, несостоявшимся убийцей был гражданин КНДР, завербованный американскими и южнокорейскими спецслужбами.

«Преступники марионеточной южнокорейской службы разведки в сговоре с ЦРУ в июне 2014 года подкупили за 20 тысяч долларов гражданина нашей республики Кима, который в то время был рабочим лесозаготовительного предприятия в Хабаровском крае, и превратили его в террориста, полного вражды и мести в отношении нашего высшего руководства», — цитирует слова дипломата Lenta.ru.

Власти Северной Кореи пригрозили «беспощадно уничтожить» всех организаторов несостоявшегося покушения. Уже оглашены имена самых главным из них. Это глава Национального агентства разведки Южной Кореи Ли Бенхо, глава подразделения этого же ведомства Хан Ганом и агент южнокорейской разведки Чо Гичхоль. Пхеньян требует от стран, на территории которых находятся причастные к преступлению лица, арестовать подозреваемых и выдать их Северной Корее.

«Налицо попытка усилить эскалацию конфликта на Корейском полуострове. Безусловно, попытка северокорейского руководства создать ракету-носитель и ядерный элемент к ней волнует все мировое сообщество, включая Россию. Тем не менее вся эта история маскирует другой не менее важный процесс — попытку США разместить у границ Китая и РФ свою систему ПРО и создать в Корее сопутствующую военную инфраструктуру. Я говорил еще два года назад и повторю сейчас, что США и НАТО пытаются затянуть «петлю удава» вокруг России. Попытка покушения на жизнь руководителя КНДР — лишь одно из звеньев этой цепи», — заявил сенатор Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Покушение на жизнь Ким Чен Ына, продолжает Клинцевич, пусть даже оно было своевременно предотвращено, все равно играет на руку американцам. Оно способствует созданию еще более напряженной обстановки на полуострове. «Зная ментальность северокорейского руководство, я могу сказать, что если попытка покушения имела место, то напряжение будет только расти. Ситуация будет усложняться. Северокорейский лидер и дальше будет концентрироваться на ядерной программе, призванной спасти его нацию. Возможно, им будут предприняты и еще более агрессивные действия. Сейчас южнокорейские спецслужбы и так обеспокоены агрессией, которую проявляет руководство КНДР. Американцы, в свою очередь, очень тонко и очень настойчиво поощряют это беспокойство», — поясняет он.

«Ничего хорошего после этих событий я не предвижу. Мне остается только повторить все то, о чем уже говорили наш президент и наш министр иностранных дел. Ситуацию на Корейском полуострове можно урегулировать только мирными переговорами. Никакой альтернативы этому нет. Если переговоров не будет, то проблема зайдет в тупик и может начаться война. Я не верю, что это будет Третья мировая война, но в том, что конфликт может быть очень серьезным, сомневаться не приходится», — подводит итог Франц Клинцевич.

Другой собеседник нашего агентства — кореевед и американист Ирина Ланцова — также уверена, что случившееся лишь еще больше раскачает лодку на Корейском полуострове.

«Информация о том, что это покушение готовится, прошла еще в январе–феврале месяце. Тогда было создано совместное корейско-американское подразделение, чей целью было физическое устранение Ким Чен Ына. Раз подразделение было создано, то, вероятно, оно что-то делает. Каким будет эффект? К сожалению, скорее всего, новый виток кризиса. Ситуация только-только начала нормализироваться, и вот уже начинается новая эскалация», — приводит свою точку зрения Ланцова.

Подобные провокации — а иначе все это назвать сложно — нивелируют саму возможность какого-либо доверительного диалога между Севером и Югом.

«И это при том, что недавно в Южной Корее пришел к власти Мун Джэ Ин, весьма умеренный в сравнении с предыдущими президентами человек. Он выступает за попытку примирения с Северной Кореей. Можно было ожидать, что он попытается разрешить нынешний кризис на полуострове путем диалога. Попытка покушения на Ким Чен Ына закрыла для него эту возможность», — отмечает кореевед.

Отношения между всеми задействованными в корейском ядерном кризисе игроками теперь испортятся еще больше. При этом вряд ли план южнокорейских спецслужб по устранению Ким Чен Ына был хоть сколько-нибудь реализуем.

«Южнокорейские разведчики явно не просчитали ситуацию до конца. Даже если бы их план удался, Северная Корея — не та страна, где после убийства политического лидера об этом на следующий же день напишут во всех газетах и скажут по телевизору. Информация там очень строго дозируется. Даже если Ким Чен Ына удалось убить, то политическая элита сохраняла бы его смерть в тайне какое-то время. Как долго — зависело бы от необходимости. Говорить же о том, что одна смерть могла привести к краху режима или хотя бы сворачиванию ядерной программы — просто смешно», — подводит итог Ирина Ланцова.

Ранее политолог Виктор Пироженко заявил, что чем реальней будут угрозы Вашингтона и Сеула в адрес официального Пхеньяна, тем активней северокорейское руководство будет развивать свою ядерную программу. «В этой ситуации перед РФ и КНР стоит задача совместными усилиями вовлечь США в мирное решение ядерной проблемы КНДР. Успешное взаимодействие Москвы и Пекина на данном треке поможет выработать принципиальную модель мирного урегулирования иных кризисных ситуаций в других регионах мира с участием трех держав», — цитирует его газета «Известия».