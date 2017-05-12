Власти Москвы исключат 15 домов из проекта реновации после протестов жителей

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Москва, 12 мая. Порядка 15 домов в Москве будут исключены из программы реновации. Их жители убеждены, что здания попали в список под снос ошибочно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что жители столицы, чьи дома попали в программу реновации, могут провести собрание и принять решение об исключении здания из списка. Впрочем, по словам мэра, таких домов не так много.

«Тех, кто сегодня активно выступает, что их неправильно включили, неправильный опрос провели, что в доме много жителей, которые не хотят (переселяться) — таких домов не так много — около 15», — констатировал он.

Собянин исключил эти дома из программы. Однако он заверил их жителей, что шанс вернуться в программу остается, если они этого захотят.

Ранее мэр заявил, что общежития также могут быть включены в программу реновации жилья по решению жителей.