Трамп обвинил демократов в фабрикации истории о его связях с Россией
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Вашингтон, 12 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что история о его «связях» с Россией была выдумана представителями Демократической партии, чтобы оправдать проигрыш на президентских выборах. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
Кроме того, американский лидер отметил, что в последнее время фейковые СМИ «работают сверхурочно».
Ранее в одном из интервью Трамп подтвердил, что Россия никак не повлияла на итоги президентских выборов в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также многократно опровергал все утверждения о том, что Россия вмешивалась в голосование.
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