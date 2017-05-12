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Политика
Трамп обвинил демократов в фабрикации истории о его связях с Россией

Трамп обвинил демократов в фабрикации истории о его связях с Россией

16:47  12 Мая 2017
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Трамп обвинил демократов в фабрикации истории о его связях с Россией

Вашингтон, 12 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что история о его «связях» с Россией была выдумана представителями Демократической партии, чтобы оправдать проигрыш на президентских выборах. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, американский лидер отметил, что в последнее время фейковые СМИ «работают сверхурочно».

Ранее в одном из интервью Трамп подтвердил, что Россия никак не повлияла на итоги президентских выборов в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также многократно опровергал все утверждения о том, что Россия вмешивалась в голосование.

#россия #трамп
Алексей Громов
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