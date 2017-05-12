Число миллионеров на Украине за год резко сократилось

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Киев, 12 мая. Число миллионеров на Украине за год сократилось на 24%. Если по итогам 2015 года было зарегистрировано 4684 лица, задекларировавших доход более миллиона гривен, то в 2016 году — только 3504.

По данным Государственной фискальной службы, большинство миллионеров (1686 человек) живут в Киеве. В Харьковской области проживают 287 миллионеров, Днепропетровской — 216, Одесской — 211. Примечательно, что при сокращении числа миллионеров их суммарный доход за год увеличился на 13%, то есть на 3,2 млрд гривен.

В ведомстве уточняют, что общая сумма задекларированных доходов украинских миллионеров по итогам 2016 года составила 50,8 млрд гривен.

Добавим, украинский депутат Игорь Оверко в прошлом году задекларировал 586 квартир. Сам избранник народа называет себя честным и трудолюбивым человеком и утверждает, что заработал на эти квартиры честно.