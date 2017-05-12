Три главаря ИГ исчезли в Дейр эз-Зоре с крупной суммой денег

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Дейр эз-Зор, 12 мая. В городе Аль-Маадеен пропали без вести три представителя высшего руководства «Исламского государства»*.

Один из пропавших исламистов нес ответственность за сбор религиозного налога, другой возглавлял местную службу безопасности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и еще один был известен тем, что сдавал боевиков сирийской оппозиции террористам, об этом сообщили информационные агентства, подконтрольные «Халифату». Вместе с главарями исчезла крупная денежная сумма, ее размеры были названы «огромными».

Позже, сообщают сирийские источники, главари внезапно появились в городе Аль-Танф, который контролирует ССА. Игиловцы надеются встретиться со своими бывшими командирами.

Ранее агентство URA.ru написало, что в Дейр эз-Зоре взорвался склад боеприпасов, погибло 20 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.