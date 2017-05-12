Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Пакистане

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Каир, 12 мая. Ответственность за теракт в Пакистане, в результате которого погибли не менее 25 человек, взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*).

По данным Amaq News Agency, боевик активировал взрывчатку рядом с колонной заместителя председателя сената Пакистана в округе Мастунг, расположенном в провинции Белуджистан. Согласно последней информации, жертвами теракта стали 25 человек, еще около 30 получили ранения.

Напомним, 25 апреля на северо-западе Пакистана, на границе с Афганистаном на заложенной на дороге бомбе подорвался микроавтобус. Погибли не менее десяти человек.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.