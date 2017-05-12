Высокоточный промах: канадские летчики 17 раз промазали по целям ИГИЛ в Ираке

В закладки

Скопировать

Багдад, 12 мая. Пилоты Военно-воздушных сил Канады, управляя истребителями-бомбардировщиками CF-18 Hornet, не менее 17 раз ударили мимо целей в Ираке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники информации.

Планировалось, что удары должны были быть нанесены по объектам ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России). Однако высокоточные бомбы не достигли целей. Журналисты выяснили, что все эти случаи произошли в 2014–2016 годах в северной части Ирака, когда там шли бои. При этом могли пострадать сотни местных жителей.

Представители СМИ обратились за официальными комментариями в министерство обороны Канады, где получили категоричный отказ.

* Организация запрещена на территории РФ.