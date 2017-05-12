Юнармейцы приведут в порядок места воинской славы в Крыму во время похода памяти

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Москва, 12 мая. Трехдневный поход юнармейцев по местам партизанской славы, приуроченный к 73-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, состоится на полуострове летом.

Мероприятие продолжит всероссийскую акцию «Память жива». За это время участников познакомят с историей партизанского движения, а также привлекут к приведению в порядок памятников и воинских захоронений. Возглавляет поход олимпийский чемпион, лейтенант ВС РФ, начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Дмитрий Труненков.

«Мы планируем добираться до самых удаленных и малопосещаемых мест. И такие мероприятия по приведению в порядок памятников и мемориалов воинам Великой Отечественной будут проводиться юнармейцами постоянно по всей стране», – рассказал Труненков.

Он напомнил, что одной из основных целей движения является воспитание патриотизма и уважения к истории страны у молодежи, сообщили в пресс-службе военно-патриотического движения ВВПОД «Юнармия».