Обменявших 1 млрд рублей на воду банкиров задержали в Брянской области

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Москва, 12 мая. Руководство и сотрудников трех банков в Брянской области задержали за выдачу невозвратных кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей «техническим заемщикам» под залог бочек с водой, которые они выдали за дорогостоящее химическое сырье.

Как сообщили в МВД РФ, правоохранители пресекли деятельность преступной группы, выводившей активы банков перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности.

Сотрудники МВД и Росгвардии провели обыски в Москве, Московской и Брянской области, в ходе которых изъяли документы, печати юрлиц и другие улики.

По факту мошенничества в отношении четверых подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Трое из них были арестованы, сообщает газета «Известия».