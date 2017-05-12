Народы разодрали: Сухоруков назвал вражьим умыслом последствия распада СССР

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Москва, 12 мая. Бывшие граждане СССР стали чужими друг другу только из-за того, что в момент распада страны оказались на разных территориях, заявил актер Виктор Сухоруков.

Сухоруков рассказал о своей работе в картине «Звезды», которая рассказывает о мужчине, который отправился из Ташкента на заработки в Москву. Он отметил, что бывшие соотечественники стали чужими друг для друга. Актер призвал людей не быть равнодушными.

«Русские люди, говорящие на русском языке, такие же, как мы, внезапно оказались в совсем неравных условиях — просто потому, что в момент распада Союза жили в другой его части, — цитирует его газета «Известия». — И то же самое касается других национальностей. Почему народы-то разодрали? Я усматриваю в этом не только предательство, но и какой-то вражий умысел».

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что в его гардеробе есть одежда с символикой СССР.