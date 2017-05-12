Установлены личности налетчиков, напавших на полицейских в Ингушетии

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Москва, 12 мая. Полиция установила личности преступников, которые обстреляли контрольно-пропускной пост МВД на окраине Малгобека. По информации пресс-службы СУ СКР по республике Ингушетия, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Согласно приведенным данным, один из нападавших опознан как житель одной из соседних республик 33-летний Адам Магмадов, а второй как житель Ингушетии 29-летний Магомед Бекбузаров, объявленный в розыск по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщала газета «Известия», 8 апреля в Малгобеке неизвестные обстреляли патрульный автомобиль ДПС, смертельно ранив двоих инспекторов. Нападавшие были уничтожены ответным огнем.