СК выяснил, почему яму под Омском отремонтировали плитой от мемориала

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Омск, 12 мая. Использование демонтированных мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной войны при ремонте дорожной ямы в поселке Кормиловка Омской области является проявлением халатности местных чиновников. К такому выводу пришли следователи.

Следователи провели проверку, которая подтвердила, что дорожная яма действительно была заложена обломками мемориала, демонтированного осенью 2016 года во время ремонта памятника «Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

В связи с этим в отношении неустановленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», передает ТАСС слова старшего помощника руководителя регионального управления СКР Ларисы Болдиновой. Правоохранители добавили, что конкретные лица, виновные в совершении преступления, будут установлены в ходе расследования.