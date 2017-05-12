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Общество
СК выяснил, почему яму под Омском отремонтировали плитой от мемориала

СК выяснил, почему яму под Омском отремонтировали плитой от мемориала

16:09  12 Мая 2017
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СК выяснил, почему яму под Омском отремонтировали плитой от мемориала

Омск, 12 мая. Использование демонтированных мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной войны при ремонте дорожной ямы в поселке Кормиловка Омской области является проявлением халатности местных чиновников. К такому выводу пришли следователи. 

Следователи провели проверку, которая подтвердила, что дорожная яма действительно была заложена обломками мемориала, демонтированного осенью 2016 года во время ремонта памятника «Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

В связи с этим в отношении неустановленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», передает ТАСС слова старшего помощника руководителя регионального управления СКР Ларисы Болдиновой. Правоохранители добавили, что конкретные лица, виновные в совершении преступления, будут установлены в ходе расследования. 

#омская область
Владимир Багров
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